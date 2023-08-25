Более 40% объема перевозок КТЖ занимает уголь

За период с января по июль 2023 года объем грузоперевозок по железнодорожному транспорту в Казахстане составил 145,9 миллиона тонн. Особо следует выделить, что более 60 миллионов тонн из этого объема приходится на каменный уголь, что составляет 40% от общего объема перевозок по сети КТЖ, сообщает Trend.

Важно отметить, что 41,7 миллиона тонн угля было доставлено для внутреннего потребления, в то время как 18,3 миллиона тонн твердого топлива были отправлены на экспорт.

Казахстанская национальная железнодорожная компания (КТЖ) активно сотрудничает с угледобывающими компаниями, предоставляя сервисы и услуги, направленные на оптимизацию движения вагонов и обеспечение населения и тепловых электростанций твердым топливом.

Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» внедряет Дорожную карту для обеспечения бесперебойных и ритмичных перевозок угля. В рамках этого плана предусмотрены меры по оптимизации маршрутов перевозок, улучшению состояния парка вагонов и локомотивов.

Компания КТЖ активно управляет оперативным штабом, занимающимся координацией перевозок твердого топлива, и наладила работу региональных мониторинговых групп. Ежедневно осуществляется мониторинг поступления угля на станции, на различных участках железной дороги, а также наличия твердого топлива на складах.

Для обеспечения оптимального использования парка вагонов и увеличения пропускной способности инфраструктуры организовано диспетчерское сопровождение порожних и груженых маршрутов транспортировки угля.

В предстоящем осенне-зимнем периоде планируется задействовать около 22 тысяч полувагонов АО «Қазтеміртранс» в перевозке угля, что на 2 тысячи вагонов больше, чем в прошлом отопительном сезоне.