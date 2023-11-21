Президент Казахстана примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба президента Казахстана, передает Trend.

Сообщается, что сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 23 ноября в Минске.

Отметим, что сессия пройдет под председательством президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Как сообщается на сайте организации, с докладом об итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период выступит Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.