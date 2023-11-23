БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Беларусь.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Согласно информации, Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в городе Минск.

Отметим, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является региональной международной организацией.

В настоящее время членами ОДКБ являются Беларусь, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

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