Токаев назвал приоритеты деятельности ОДКБ под председательством Казахстана в 2024 году

БАКУ /Trend/ - 1 января 2024 года председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перейдет к Казахстану.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

В этой связи Токаев предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность ОДКБ в период председательства Казахстана.

Так, Президент Казахстана предложил сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности.

Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.

Также Токаев в качестве приоритета отметил развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. По его словам, пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.

Президент Казахстана считает, что Организация также должна противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

"Необходимо повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обозначенные приоритеты председательства Казахстана будут направлены в государства–члены ОДКБ в самое ближайшее время.