Нацбанк Казахстана в очередной раз снизил базовую ставку

БАКУ /Trend/ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана (НБК) принял решение снизить базовую ставку до 15,25 процента годовых с коридором +/- 1 п.п.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении Нацбанка Казахстана.

Как отметили в НБК, годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины.

"Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении НБК.

Как отметили в Нацбанке, дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории.

"Для достижения цели по инфляции в пять процентов требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным", - добавили в НБК.

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