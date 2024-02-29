"КазМунайГаз" планирует увеличить объемы транспортировки нефти через Азербайджан - Магзум Мирзагалиев

БАКУ /Trend/ - АО "КазМунайГаз" (КМГ, национальная компания Казахстана) планирует увеличить объемы транспортировки нефти через Азербайджан.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

"Глава государства (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев) поставил задачу по развитию, так называемого, Среднего коридора (Middle Corridor) или Транскаспийского международного транспортного маршрута, который включает транспортировку через Каспийское море. В рамках этого маршрута, в прошлом году мы начали транспортировку нефти в направлении Баку и далее по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД). В наших планах увеличить объемы транспортировки по данному маршруту", - подчеркнул он.

По его словам, это ни в коем случае не говорит о том, что Казахстан ищет альтернативу нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"КТК остается надежным, стабильным и главное самым быстрым маршрутом по доставке нашей нефти на экспортные рынки. В прошлом году мы также начали транспортировку нефти в направлении Германии. По итогам 2023 года мы транспортировали в эту страну почти 1 миллион тонн нефти, и ожидаем, что в этом году мы превысим этот объем", - добавил Мирзагалиев.

Отметим, что в 2023 году Казахстан транспортировал по БТД 1,392 миллиона тонн, что в 5,5 раза больше показателя 2022 года.

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