Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти

БАКУ /Trend/ - Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки на второй квартал 2024 года, сообщила пресс-служба министерство энергетики Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, продление сокращения добычи нефти будет осуществлено в рамках сделки ОПЕК+.

Сообщается, что в результате этого до конца июня 2024 года объем добычи нефти в Казахстане составит 1,468 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, в дальнейшем эти дополнительные объемы будут возвращаться на рынок постепенно с целью поддержания стабильности рынка в зависимости от его состояния.