В Казахстане ускорился рост экономики

БАКУ /Trend/ - Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что с начала года рост экономики Казахстана составил 4,2%, ускорившись с 3,9% в январе, передает Trend.

Байбазаров подчеркнул положительную динамику в реальном секторе экономики, где рост составил 5,1%, а также в сфере услуг – 3,5%. Строительство, информационные технологии, транспорт и складирование, а также обрабатывающая промышленность продемонстрировали наибольший рост.

Он также отметил ускорение темпов роста в обрабатывающей промышленности, где объем производства вырос на 7,4%. В автомобилестроении, производстве электрооборудования и других сферах отрасли зарегистрирован значительный рост.

Рост также зафиксирован в металлургии, химической промышленности, производстве металлических изделий, строительных материалов, легкой промышленности и производстве мебели.

Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,9%. При этом добыча металлических руд выросла на 7,2%, газа – на 1,2%, нефти – на 0,4%, прочих полезных ископаемых – на 2,9%. Добыча угля снизилась на 4,1%.

Тем не менее, глава МНЭ отметил значительное снижение ввода жилья в ряде областей и городов, включая Улытаускую, Мангистаускую, Атыраускую области и Алматы.