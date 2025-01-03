Казахстан продолжает придерживаться режиму свободного курсообразования - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в интервью местным СМИ, передает Trend.

Он отметил, что на валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар.

"Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции", - сказал Токаев.

Токаев подтвердил приверженность правительства режиму свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах, а не на практике искусственного сдерживания курса.

"Считаю нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге", - отметил он.

Президент Токаев отметил, что пока некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу, национальный банк и правительство Казахстана внимательно изучают все варианты. "После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере", - сказал он.

"Главная задача — это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест", - добавил Токаев.

Однако Токаев выразил недовольство деятельностью руководителей-экономистов страны.

"Буду откровенен: нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную. Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела", - сказал он. Президент призвал привлекать специалистов, хорошо знающих положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавших «на земле».