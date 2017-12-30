10 значимых событий во внешней политике Кыргызстана в 2017 году

30 декабря 2017 13:58 (UTC+04:00)

По мнению Министерства иностранных дел, в 2017 году произошли 10 наиболее значимых событий во внешней политике Кыргызстана. В этой связи внешнеполитическое ведомство составило свой рейтинг, сообщает Kabar.

На первом месте по мнению сотрудников МИД, это позитивная оценка мировым сообществом президентских выборов в Кыргызстане 15 октября 2017 года.

Далее – Достижения в сфере делимитации кыргызско-узбекской государственной границы и установление стратегического партнерства между Бишкеком и астаной.

На третьем месте укрепление отношений стратегического партнёрства с Россией.

Затем поступательное развитие и расширение связей с Китаем с учетом уровня стратегического партнерства.

Председательство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе в 2017 году, занимает пятое место.

Участие бывшего президента Алмазбека Атамбаева в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2017 года, МИД отдал шестое место.

Седьмое место также связано с ООН – первый визит в Кыргызстан нового Генерального секретаря ООН А.Гутерриша 10-11 июня 2017 года.

Укрепление политического диалога между Кыргызстаном и Европейском союзом и начало переговоров с ЕС о новом соглашении об углубленном партнерстве и сотрудничестве между, занимает восьмую строчку.

Международный форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» (20-22 июля) и Международная конференция «Ислам в современном светском государстве» (28-29 сентября), проведенные по инициативе экс-президента Атамбаева также вошли в рейтинг МИДа.

И замыкает этот рейтинг – Второй Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, которое провели в Бишкеке 25 августа 2017 года.

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Azernews Newspaper
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