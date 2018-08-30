Кыргызстан временно ограничил ввоз крупного рогатого скота из Узбекистана и Казахстана

30 августа 2018 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан временно ограничил ввоз животных и продуктов животного происхождения из Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.

Об этом говорится в постановлении Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана, передают в четверг местные СМИ.

"Для недопущения заноса нодулярного дерматита на территорию КР Госветинспекция ввела временное ограничение до выяснения эпизоотической ситуации на ввоз крупного рогатого скота, мяса и субпродуктов крупного рогатого скота, кожевенного, кишечного сырья", - говорится в постановлении.

Кроме того, запрет введен на ввоз необработанного кожевенного сырья.

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