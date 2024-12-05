В Кыргызстане предлагают заменить штрафы за коррупцию лишением свободы

БИШКЕК/Trend/ - В Кыргызстане вместо штрафов планируют ввести сроки лишения свободы за коррупционные преступления.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент Кыргызстана, депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции".

Этот законопроект направлен на совершенствование законодательства страны в области борьбы с коррупцией в государственных органах.

Заместитель председателя Кабинета министров, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев отметил, что законопроект предусматривает полное исключение штрафов за совершение коррупционных преступлений.

"Такие лица будут получать реальные сроки. Никаких штрафов и возможности избежать уголовной ответственности не будет", — подчеркнул Ташиев.

Законопроект устанавливает полное исключение штрафов за совершение коррупционных преступлений; назначение к лицам, совершившим коррупционные преступления, при заключении соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба не меньше половины минимального срока лишения свободы.

Кроме того, законопроект предусматривает ряд жестких мер, включая отказ в принятии на военную службу, в правоохранительные органы или в подразделения судебных исполнителей, если супруг или близкие родственники кандидата были признаны виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, либо если в отношении кандидата уголовное дело было прекращено по не реабилитирующим основаниям.

Также предполагается введение обязательного и пожизненного запрета на занятие государственных и муниципальных должностей для лиц, признанных виновными в коррупционных преступлениях.