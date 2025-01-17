Кыргызстан и Катар будут сотрудничать в сфере социальной помощи

БИШКЕК /Trend/ - 15 января в Бишкеке был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана и филиалом Катарской благотворительной организации в стране, говорится в сообщении министерства, передает Trend.

Сообщается, что документ подписали министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Равшанбек Сабиров и исполнительный директор филиала Катарской благотворительной организации Абдулкадир Аль Имам Аль Башир.

Меморандум направлен на укрепление партнерства в сфере социальной помощи и реализацию программ, поддерживающих детей, людей с инвалидностью, малоимущих и другие уязвимые категории населения.

Сотрудничество будет осуществляться в рамках благотворительных программ, финансируемых Катарской благотворительной организацией.