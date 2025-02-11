Назван объем внешней торговли Кыргызстана в прошлом году

БИШКЕК /Trend/ - Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики в январе-декабре 2024 года составил 16 млрд долларов США, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель председателя Нацстаткома Назира Керималиева, передает Trend.

По ее словам, экспортные поставки выросли на 13,1%, тогда как импорт сократился на 2,4%.

Она также отметила, что объем торговли с государствами ЕАЭС за этот период достиг почти 5 млрд долларов США, увеличившись на 8,5% по сравнению с 2023 годом.

Основными торговыми партнерами Кыргызстана в рамках ЕАЭС остались Россия (71,2% взаимной торговли) и Казахстан (26,8%).