В Таджикистане снизилось число безработных

ДУШАНБЕ/Trend/ - Число официально зарегистрированных безработных в Агентствах труда и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана на конец июня 2024 года составило 49,3 тысячи человек, что на 0,5 процента меньше по сравнению с июнем 2023 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство по статистике Таджикистана.

Из числа зарегистрированных безработных женщины составляют 48,7 процента (около 24 тысяч человек). Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы составляет 1,8 процента.

По статистическим данным, значительную долю среди официально зарегистрированных безработных на конец июня 2024 года составляют лица, не имеющие профессиональной подготовки или потерявшие квалификацию из-за длительного перерыва в трудовой деятельности.

Их доля составляет 76,6 процента от общего числа зарегистрированных безработных (37,8 тысячи человек). Кроме того, около 60,2 процента зарегистрированных безработных имеют среднее общее или неполное среднее образование (29,7 тысяч человек).

Следует отметить, что 2,631 миллиона человек, или 98,2 процента населения Таджикистана, официально трудоустроены.