В Ашхабаде обсудят вопрос диверсификации поставок туркменского природного газа на мировые рынки

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 2-4 ноября 2017 года состоится XXII международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана-2017» (Oil an Gas Turkmenistan - OGT), говорится в сообщении туркменского правительства.

"Особое внимание будет уделено теме диверсификации поставок туркменского природного газа на мировые рынки. В частности, будут обсуждены ход строительства и перспективы газопровода

Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)", - сказано в информации.

В работе форума примут участие специалисты в области ТЭК из многих стран мира, в том числе, представители зарубежных нефтегазовых компаний, отраслевых министерств и ведомств ряда стран.

На повестку дня конференции будет вынесен широкий спектр вопросов, касающихся развития мирового, регионального и местного нефтегазового сектора, международного сотрудничества в этой сфере, привлечения в отрасль иностранных инвестиций и внедрения технологических новаций.

В качестве организатора выступает госконцерн "Туркменнефть" при содействии торгово-промышленной палаты страны и британской Summit Trade Events.

Туркменистан в пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки осуществляются в Китай и Иран.

Одним из стратегических направлений является освоение крупнейшего месторождения в стране «Галкыныш» и строящееся ответвление от него газопровода ТАПИ. Напомним, что строительство туркменского участка магистрали началось в декабре 2015 года.

В то же время, переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с с 2011 года. Южный газовый коридор, включающий и Транскаспийский проект, остается приоритетом для Европейского Союза. В этом году в Брюсселе ожидаются переговоры с заинтересованными

сторонами.

В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана планируется в 2030 году довести годовую добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров.

(Автор: Гусейн Гасанов)