Туркменистан и Таджикистан готовятся к переговорам на высшем уровне

20 октября 2017 22:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация МИД Туркменистана находилась 18-20 октября 2017 года в Душанбе с рабочим визитом, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В его рамках состоялись встречи с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым и его заместителем Низомиддином Зохиди.

"В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам подготовки визитов на высшем уровне", - сказано в информации.

Стороны отметили важность взаимодействия в рамках авторитетных международных организаций.

В ходе обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества, стороны выразили интерес к развитию отношений в сфере энергетики и транспорта.

Ранее сообщалось, что показательным в сотрудничестве двух стран является проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

В ноябре 2016 года в рамках этого проекта состоялась церемония открытия новой железной дороги от туркменского города Атамурат до афганского населенного пункта Акина.

Новая дорога в итоге должна соединить афганский участок Акина–Андхой с отрезком Атамурат–Ымамназар в Туркменистане и Пянджем в Таджикистане, что послужит росту торгового сотрудничества.

Кроме того, изучаются планы строительства четвертой ветки газопровода из Туркменистана в Китай через Таджикистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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