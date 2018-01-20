Туркменистан и Беларусь привержены стратегическому партнерству

20 января 2018 17:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В посольстве Беларуси в Туркменистане прошел расширенный брифинг по случаю 25-летия дипломатических отношений между Беларусью и Туркменистаном, которые были установлены 21 января 1993 года.

"Гости мероприятия были ознакомлены с широкими перспективами дальнейшего развития дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Туркменистаном, которые за прошедшие 25 лет приобрели характер стратегического партнерства", - сказано в информации дипломатической миссии Беларуси.

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси Олег Табанюхов и министр культуры Туркменистана Атагелди Шамырадов представили собравшимся доклады, отражающие высокий уровень развития белорусско-туркменских отношений по многочисленным направлениям сотрудничества, отмечается в пресс-релизе.

Интенсивный уровень приобрело взаимодействие Беларуси и Туркменистана на высоком уровне.

Как отмечается на сайте посольства Беларуси, в 2015-2017 годах состоялось пять визитов в Туркменистан председателя Совета Республики Национального собрания страны Михаила Мясниковича, в ходе которых обсуждалась реализация проектов в областях машиностроения, химической индустрии, сельского хозяйства, строительства, образования и подготовки профессиональных кадров, а также по поставкам в Туркменистан белорусской техники и строительству многофункционального сервисного центра по обслуживанию белорусской техники.

Ранее сообщалось, что примером эффективного сотрудничества двух стран является реализация крупного проекта строительства в Лебапском велаяте (области) Туркменистана горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Возведенный "Белгорхимпромом" комплекс стоимостью более одного миллиарда долларов рассчитан на производство 1 миллиона 400 тысяч тонн удобрений в год.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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