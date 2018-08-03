Туркменистан и Бахрейн проведут в Ашхабаде деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Бахрейн в ходе переговоров в Манаме договорились провести совместный деловой форум в Ашхабаде в конце года, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегация Туркменистана провела переговоры в торгово-промышленной палате Бахрейна. Кроме того, на уровне внешнеполитических ведомств двух стран состоялись политические консультации. Делегацию Бахрейна представлял заместитель министра иностранных дел по международным делам доктор Шейх Абдулла бин Ахмед бин Абдулла Аль Халифа.



В повестку дня консультаций был включен широкий круг вопросов, относящихся к приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, сказано в информации.



Говоря о заинтересованности в развитии сотрудничества в областях торговли, науки и техники, стороны выразили заинтересованность в создании межправительственной туркмено-бахрейнской комиссии по экономическому сотрудничеству.



Ранее сообщалось, что в феврале 2011 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил официальный визит в Манаму, по итогам которого был подписан пакет межправительственных документов.



Бердымухамедов призвал финансово-промышленные группы Бахрейна инвестировать в перспективные отрасли страны, приступить к созданию совместных предприятий в ведущих отраслях, основанных на взаимных капиталовложениях.



Эксперты считают, что наличие в обеих странах топливно-энергетических и перерабатывающих мощностей, их выгодное географическое положение служат удобной платформой для взаимного обмена опытом. Большими возможностями для сотрудничества две страны располагают в транспортно-коммуникационной сфере и в таких отраслях, как текстильная и туризм.



Из арабских стран на туркменском рынке активнее всего себя проявляют ОАЭ, особенно в топливно-энергетическом секторе. Компания Dragon Oil ведет добычу углеводородов в туркменском секторе Каспия, а Petrofac приняла участие в промышленной разработке Галкыныш, второго крупнейшего газового месторождения в мире после Южного Парса.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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