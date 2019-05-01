Ведется работа по включению пустыни Каракумы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

1 мая 2019 13:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Ведётся работа по номинированию Каракумов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальной экологической системы, сообщает в среду Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Каракумы покрывают большую часть территории Туркменистана - 350 000 км² и являются одной из крупнейших песчаных пустынь мира.

В составе уникальной экосистемы различают Заунгузские Каракумы, Центральные Каракумы, Низменные Каракумы и Юго-Восточные Каракумы.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее были внесены такие историко-культурные памятники Туркменистана, как Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса. В декабре 2017 года в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества были включены туркменское национальное искусство пения и танец куштдепди.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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