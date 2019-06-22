США поддерживают диверсификацию рынков сбыта туркменского газа - посол

АШХАБАД /Trend/ - США окажут всемерное содействие диверсификации рынков экспорта туркменского газа, сообщает Trend со ссылкой на госконцерн Туркменгаз, который в свою очередь цитирует международное издание The Diplomat.

Об этом в Сенате заявил посол США Мэтью С. Климов, который в ближайшее время возглавит дипмиссию своей страны в Туркменистане.

Климов подчеркнул, что "приложит все усилия для содействия диверсификации рынков экспорта газа Туркменистана — через Каспийское море, а также в Южную Азию", сказано в информации.

В материале сказано, что Белый Дом поддерживает региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский через Азербайджан и Турцию в Европу.

Отметим, что дипломатические отношения двух стран были установлены 19 февраля 1992 года. Договорно-правовая база состоит из 59 документов, из них межгосударственных и межправительственных – 53, межведомственных – 6.

За этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе: – Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar, Coca-Cola и другие.

В 2008 году был образован туркмено-aмериканский деловой совет.

По состоянию на 1 мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму 2573,43 миллиона долларов США и 0,3 миллиона евро.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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