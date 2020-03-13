Россия передала Туркменистану тест-системы для диагностики коронавируса

БАКУ/Trend/ - «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» России (Роспотребнадзор) передала Туркменистану тест-системы для диагностики нового коронавируса COVİD-19, передает в пятницу Trend со ссылкой на службу.

Как сообщает Роспотребнадзор, в настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор», уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Это способствует укреплению коллективного потенциала стран региона в борьбе с угрозой эпидемии, подобной новой коронавирусной инфекции», - отмечается в сообщении.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.