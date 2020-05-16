В Туркменистане разработан план обеспечения готовности к противодействию COVID-19

Туркменистан 16 мая 2020 16:38 (UTC+04:00)
В Туркменистане разработан план обеспечения готовности к противодействию COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане разработан план обеспечения готовности противодействию пандемии COVID-19 и принятию мер быстрого реагирования, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан Сегодня».

Сообщается, что основными целями этого плана является борьба против проникновения в Туркменистан COVID-19, противодействие её распространению, а также поддержание на должном уровне темпов социально-экономического развития страны в период пандемии.

Отмечается, что согласно плану, необходимо обеспечить модернизацию материально-технической базы системы здравоохранения по борьбе с инфекционными заболеваниями, регулярно обновлять соответствующее оборудование и средства. Также данный план нацелен на повышение качества работы врачей по наиболее востребованным специальностям, в частности, вирусологов и иммунологов.

Одним из основных направлений реализации плана считается развитие медицинской науки Туркменистана. В данном аспекте особое внимание будет уделяться усилению научно-исследовательской деятельности совместно с международными и региональными партнёрами страны, а также внедрению инновационных подходов и цифровых технологий.

Отмечается, что план был одобрен президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовом.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @JeilaAliyeva

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