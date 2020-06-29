Президент Туркменистана присвоил министру культуры Узбекистана почётное звание «Заслуженный артист»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о присвоении министру культуры Республики Узбекистан Озодбеку Назарбекову почётного звания «Заслуженный артист Туркменистана».

Как следует из текста Указа, министр культуры Республики Узбекистан Назарбеков Озодбек Ахмадович удостоен почётного звания «Заслуженный артист Туркменистана» за большие заслуги в укреплении дружественных, братских, добрососедских и партнёрских отношений между странами, в содействии многолетнему туркмено-узбекскому культурно-гуманитарному сотрудничеству, а также учитывая успехи в развитии музыкально-песенного искусства и профессиональное мастерство.