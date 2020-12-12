В Туркменистане состоялась международная конференция о роли нейтралитета в обеспечении мира, безопасности и развития

Сегодня, 12 декабря, в Ашхабаде состоялась Международная конференция «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» в честь 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана.

В форуме международного значения принял участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В мероприятии приняли участие руководители Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, главы министерств и ведомств страны, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций в Туркменистане, ректоры вузов Туркменистана, руководители и представители местных СМИ, а также зарубежные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.

В конференции посредством видеосвязи приняли участие главы авторитетных международных и региональных организаций.

В своем выступлении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул основные векторы внешней политики Туркменистана, базирующиеся на принципах постоянного Нейтралитета. Он озвучил приверженность Туркменистана развитию международного сотрудничества во имя мира, стабильности и устойчивого развития. Также глава государства привлек внимание к необходимости восстановления культуры мира, доверия и дружественного диалога в отношениях между странами мира.

Участники конференции заслушали видеообращения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, Генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества Юсефа бин Ахмед Аль-Усаймина, Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, Генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества Владимира Норова и Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В рамках конференции было отмечено, что с учетом своего нейтрального статуса Туркменистан намерен укреплять взаимовыгодное партнёрство с международными и региональными структурами.

Инициатива проведения данного форума в Ашхабаде принадлежит Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Конференция вызвала широкий международный резонанс, активный интерес и поддержку в мировых кругах.

Убедительным подтверждением признания международным сообществом миролюбивой политики, реализуемой Туркменистаном, является очередное принятие Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития» в преддверии 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана по инициативе туркменской стороны.

Также в ходе 47-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС была принята Резолюция «Роль политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития в регионе Организации Исламского Сотрудничества и во всём мире».

Международная конференция продолжилась пленарными заседаниями.