В Туркменистане состоялся международный конкурс среди молодых юристов

БАКУ /Trend/ - 30 марта 2021 года в формате видеоконференции состоялся международный конкурс среди молодых юристов при совместной организации министерства юстиции, министерства иностранных дел, а также правоохранительных органов Туркменистана.

В конкурсе приняли участие молодые юристы из государственных и частных учреждений Туркменистана и зарубежных стран.

Участники конкурса выступили на такие темы, как особенности применения международно-правовых норм, насущные вопросы международного экологического права и современные правовые решения, совершенствование международно-правовой базы международных транспортно-транзитных коридоров, а также современный опыт и перспективы в защите интересов государства в международных арбитражных судах.

В завершение конкурса были объявлены победители, среди которых Джейхун Атамурадов из прокуратуры Копетдагского этрапа города Ашхабад и Мурад Овезов из Хозяйственного общества “Hukukçy” заняли первое место. Второе место заняли Асал Джураева – юрист из Республики Узбекистан и Сулейман Комеков из министерства юстиции Туркменистана, а третье место заняли Якуп Ашыров из прокуратуры Дашогузского велаята и Дженнет Новрузова из Туркменского государственного университета имени Махтумкули.