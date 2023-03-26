Явка на выборах в парламент Туркменистана составила 61,68%

На выборах в парламент Туркменистана до 13-ти часов проголосовало 61,68% избирателей, передает Trend со ссылкой на ЦИК Туркменистана.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 61,95%, в Балканском велаяте 59,93%, в Дашогузском велаяте 61,69%, в Лебапском велаяте 60,92%, в Марыйском велаяте 62,06%, в Ашхабаде 63,00% избирателей.

На выборах в члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты до 13-ти часов проголосовало 61,91% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 61,95%, в Балканском велаяте 59,93%, в Дашогузском велаяте 61,69%, в Лебапском велаяте 60,92%, в Марыйском велаяте 62,06%, в Ашхабаде 64,78% избирателей.

На выборах в члены генгеши до 13-ти часов проголосовало 61,96% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 61,95%, в Балканском велаяте 60,59%, в Дашогузском велаяте 63,06%, в Лебапском велаяте 61,03%, в Марыйском велаяте 62,15% избирателей.

Голосование продолжается.