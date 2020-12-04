Узбекистан планирует в течение десяти лет построить солнечные электростанции общей мощностью 5 тысяч мегаватт

Узбекистан планирует в течение десяти лет построить солнечные электростанции общей мощностью 5000 МВт, сообщает Минэнегро, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

С этой целью Министерством энергетики при содействии Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития осуществляется комплекс мер по конкурсному отбору инвесторов для реализации данных проектов, которые будут реализованы за счет прямых иностранных инвестиций.

Уже к концу 2021 года в Узбекистане планируется ввод в эксплуатацию двух солнечных станций по 100 МВт каждая.