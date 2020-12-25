Количество банкоматов в Узбекистане превысило 10 000

Количество платежных терминалов в стране достигло 437,2 тыс., что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 17% (62 тыс.), следует из данных Центрального банка республики, передает Trend со ссылкой spot.uz.

Количество банкоматов в республике по сравнению с прошлым годом выросло на 33% и достигло 11 621.

Как ранее писал Spot, почти 30% всех банкоматов и киосков в стране принадлежит «Капиталбанку».

В то же время число банковских карт на 1 декабря составляет 26 млн единиц, что больше на 5,9 млн, чем в прошлом году. При этом «молодые» Anorbank и TBC Bank выпустили на двоих почти 1000 карт. Месяц назад у TBC Bank, начавшего работу в июне, насчитывалась 801 карта. У Anorbank, получившего лицензию в конце августа, было 104 карты.