Количество банкоматов в Узбекистане превысило 10 000
Количество платежных терминалов в стране достигло 437,2 тыс., что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 17% (62 тыс.), следует из данных Центрального банка республики, передает Trend со ссылкой spot.uz.
Количество банкоматов в республике по сравнению с прошлым годом выросло на 33% и достигло 11 621.
Как ранее писал Spot, почти 30% всех банкоматов и киосков в стране принадлежит «Капиталбанку».
В то же время число банковских карт на 1 декабря составляет 26 млн единиц, что больше на 5,9 млн, чем в прошлом году. При этом «молодые» Anorbank и TBC Bank выпустили на двоих почти 1000 карт. Месяц назад у TBC Bank, начавшего работу в июне, насчитывалась 801 карта. У Anorbank, получившего лицензию в конце августа, было 104 карты.
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