Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан

Попасть из Казахстана в Узбекистан в настоящее время можно самолетом, железнодорожным и автодорожным транспортом, а также в пешем порядке, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Главным требованием для всех желающих посетить Узбекистан остается обязательное ПЦР-тестирование. Несмотря на увеличение темпов прививочной кампании от коронавируса во многих странах, а также использования практики взаимного признания паспортов вакцинации, данный механизм еще не внедрен в республике.

Порядок пересечения государственной границы регламентируется правилами, вступившими в силу с 1 августа текущего года, и размещенными на сайте МИД Республики Узбекистан.

Согласно правилам, лица (включая детей старше 2-х лет), планирующие посетить Узбекистан самолетом или поездом, при регистрации в аэропорту или вокзале должны предоставить отрицательный тест ПЦР (на русском или английском языке), взятый не ранее чем за 72 часа до отправления, вне зависимости от того, получили они вакцину или нет. В случае отсутствия результатов ПЦР теста, на рейс вы допущены не будете.

Здесь, следует отметить, что узбекская сторона принимает результаты ПЦР-тестов только выделенных медицинских учреждений РК, внесенных в список «Ковид 19 Лаб» Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья Узбекистана.

При пересечении границы через наземные пункты, наличие результатов ПЦР-тестирования не понадобится, так как в любом случае будет необходимо сделать экспресс-тест (аналогично ПЦР-тестированию берется мазок из носоглотки) на границе.

Для этого в пунктах пропуска оборудованы специальные лаборатории, которые в течении получаса выдают результат на русском и английском языках. Стоимость процедуры составляет 100 тысяч сумов (4 тысячи тенге). Казахстанцы будут допущены на территорию республики только в случае отрицательного результата экспресс-теста.

Отметим, в Узбекистане запущен проект «Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED», согласно которому иностранный турист, заболевший COVID-19 во время своего путешествия в Узбекистане, может рассчитывать на денежную компенсацию в размере до трех тысяч долларов, выделенную на лечение. Однако есть один нюанс - компенсация положена только тем туристам, кто въехал в Узбекистан по туристской путевке.

Напомним, что не стоит забывать о соблюдении карантинных мер во время путешествия. На фоне роста заболеваемости в Узбекистане усилены карантинные ограничения и контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции со стороны правоохранительных органов.

Так, нахождение в общественных местах без маски влечет наложение штрафа до 1 225 000 сумов (около 49 тысяч тенге/115 долларов США).