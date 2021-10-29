Британская компания BP не будет заниматься разработкой месторождений нефти и газа на Устюрте

Власти Узбекистана планируют привлечь нового инвестора вместо британской компании BP для разработки совместно с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) трех инвестиционных блоков в Узбекистане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Kun.uz.

Об этом заявил председатель правления АО «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов.

В мае 2018 года BP Exploration, SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали меморандум о взаимопонимании, в мае 2019 года - соглашение о совместных исследованиях для оценки разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе Узбекистана.

«Проект продвигался очень хорошо до того момента, когда международные компании поменяли стратегию и пошли по пути декарбонизации и перестали инвестировать в новые проекты и пошли по «зеленому» пути. Мы выходили уже на подписание Соглашения о разделе продукции и геологоразведки. SOCAR собиралась участвовать в проекте с долей до 25%, но, основным инвестором, конечно, была BP. После смены политики британской компании проект остановился, сейчас мы рассматриваем возможность привлечения других компаний к этому проекту», - сказал Нарматов в интервью агентству Интерфакс.

При этом он отметил, что Госнефтекомпания Азербайджана сохраняет свой интерес к проекту, поскольку научно-исследовательская работа была проделана, в основном, специалистами SOCAR при поддержке BP.

«SOCAR осталась в проекте. Это крупный проект, нефтяной, наукоемкий и ресурсоемкий. Извлекаемые запасы здесь оцениваются приблизительно в 500 млн баррелей. Проект все еще живой, в режиме ожидания», - отметил он.

По словам Нарматова, в настоящее время по вопросу привлечения новых инвесторов власти Узбекистана ведут обсуждения «параллельно с несколькими компаниями».

«Публичное объявление о вхождении в проект нового партнера требует, прежде всего, согласования с SOCAR, которая все еще является нашим партнером. Без них мы не имеем возможности идти вперед», - добавил он.

Соглашение о проведении исследовательских работ на трех инвестиционных блоках в Узбекистане предусматривает геологоразведку на узбекской части акватории Аральского моря, Самско-Косбулакском и Байтерекском инвестиционных блоках Устюртского региона.