Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос в пять раз

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за последние пять лет вырос в пять раз, составив 100 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Эльдор Арипов на вебинаре "25 лет дипломатическим отношениям Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики", передает Trend.

За последние несколько лет двусторонние отношения между странами вышли на качественно новый уровень, с 2017 года было проведено более 14 встреч по развитию стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Эльдор Арипов отметил экономическое сотрудничество, промышленную кооперацию, транспортно-логистическую кооперацию и туризм.

По его словам, между странами запущены новые сборочные линии автомобилей компаниями "Узавтомоторс" в сотрудничестве с "Азермаш".

Также было отмечено наращивание грузоперевозок между странами.

“Оптиматизация тарифов узбекских грузов по территории Азербайджана привела к росту объема грузоперевозок”, - сказал Арипов.

По его словам, страны активно взаимодействуют в сфере транспортных коммуникаций.

Арипов подчеркнул важность межрегионального сотрудничества между Бухарским и Ферганским регионами Узбекистана и регионами Азербайджана.

Директор института сказал о взаимодействии и в рамках международных организаций, среди которых он отметил Организацию тюркских государств.

В его речи особое внимание было уделено победе Азербайджана в Карабахе.

“Узбекский народ с воодушевлением воспринял новость об окончании военных действий и восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников и объектов культуры Азербайджана. Узбекистан планирует строительство школы в Физули. Схожие национальные приоритеты стран способствуют выстраиванию долгосрочного двустороннего сотрудничества”, - сказал директор института.

Он также сообщил о сотрудничестве в переработке нефти и нефтепродукции, химической промышленности, оборонно-промышленном комплексе.

"Также не могу не упомянуть сферу туризма. Число туристов в допандемийный период выросло на 20 процентов”, - заявил Арипов.

(Автор Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)