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Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)

Узбекистан Материалы 30 апреля 2023 11:00 (UTC +04:00)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 30 апреля вместе с членами семьи посетил 59-й участок референдума в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента и проголосовал на референдуме, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

На референдум вынесен проект конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан». Этому процессу предшествовал полуторагодичный подготовительный процесс. Проект конституционного закона был опубликован в средствах массовой информации, изучено мнение народа. От общественности поступило более 220 тысяч предложений, из которых в проект включено каждое четвертое.

На основе этих предложений в проекте обновляемой Конституции количество статей выросло с действующих 128 до 155, количество норм – с 275 до 434. При этом был учтен международный опыт, привлечены ведущие специалисты и эксперты различных сфер.

Конституция является правовой основой стабильного развития и будущего страны, обеспечения интересов человека. Граждане, глубоко осознавая это, активно участвуют в референдуме.

За данным мероприятием непосредственно наблюдают 383 международных наблюдателя из 45 стран и 14 авторитетных международных организаций. В обстановке открытости и прозрачности референдум широко освещают местные и зарубежные средства массовой информации.

Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
Шавкат Мирзиёев проголосовал на референдуме (ФОТО)
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