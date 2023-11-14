Международный аэропорт Узбекистана обслужил более четырех миллионов пассажиров

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцы текущего года Международный аэропорт Узбекистана "Манас" обслужил более 4 181 490 пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта, передает Trend.

Согласно информации, из них 2 991 414 человек относятся к пассажирам международных рейсов, а 1 190 000 человек - к внутренним.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на почти 50%.

Аэропорт обслужил в общей сложности тридцать две тысячи сто девяносто рейсов, из которых двадцать две тысячи пятьсот были международными, а девять тысяч шестьсот семь – внутренними.