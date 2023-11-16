Узбекистан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере образования

БАКУ /Trend/ - 13-14 ноября в Самарканде прошел второй Узбекско-Турецкий образовательный форум, передает Trend.

Форум был организован под руководством председателя Республиканского совета высшего образования Узбекистана Одиля Абдурахманова и председателя Совета высшего образования Турции Эрола Озвара.

Эрол Озвар выразил уверенность, что форум укрепит связи в образовательной сфере. В рамках форума подписан меморандум о взаимопонимании между YÖK и Министерством науки, образования и инноваций Узбекистана с целью улучшения двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования.

Сообщается, что в ходе пленарных заседаний был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества, включая подписание документов об укреплении сотрудничества между университетами обеих стран в образовательной и научной сферах, обмене профессорами и студентами, а также реализации совместных научных проектов и сотрудничества в технических областях.