Узбекистан и Канада обсудили расширение сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах

БАКУ /Trend/ - 31 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Канады Аланом Хэмсоном.

Как передает Trend, в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также рассматривались потенциальные области, в которых обе страны могут реализовать совместные технологичные проекты и инициативы.

Алан Хэмсон подчеркнул наличие значительного неиспользованного потенциала в двусторонних отношениях между Канадой и Узбекистаном, выражая уверенность в том, что усилия будут приложены для последовательной реализации этого потенциала.

По итогам встречи был согласован формат дальнейшего взаимодействия с целью более детального изучения возможностей и механизмов расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между обеими странами.