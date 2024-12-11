Президенты Узбекистана и России обсудили реализацию соглашений по "дорожной карте"

ТАШКЕНТ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу узбекского Президента, в ходе беседы были рассмотрены важнейшие вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

Главы государств обсудили шаги по реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита Президента России в Узбекистан в мае 2024 года, с опорой на утвержденную "дорожную карту".

Особое внимание было уделено успешным результатам заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и недавним двусторонним переговорам, которые прошли в Москве накануне. Оценены меры, направленные на стимулирование роста взаимного товарооборота, ускорение совместных проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и сельское хозяйство, а также развитие взаимодействия между регионами и деловыми кругами обеих стран.

Положительно отмечено расширение сотрудничества в области инновационных технологий, искусственного интеллекта, образования и медицины. Также с удовлетворением были отмечены успехи проведения Дней узбекской культуры в России в ноябре.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и многостороннего сотрудничества в рамках региональных организаций, с акцентом на предстоящие встречи на высшем уровне в конце декабря 2024 года.