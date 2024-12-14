Посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Посол Узбекистана в Туркменистане Равшанбек Алимов вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Как передает Trend, об этом сообщает офис президента Туркменистана.

В ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень плодотворного диалога, который динамично развивается как в двустороннем, так и многостороннем формате, включая взаимодействие в рамках авторитетных региональных и международных организаций.

Особое внимание было уделено тому, что за последние годы туркмено-узбекское сотрудничество вышло на качественно новый уровень. Благодаря регулярным встречам и взаимным визитам, партнёрские отношения между двумя странами значительно укрепились в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны отметили, что ключевую роль в многоплановом сотрудничестве играет торгово-экономическое взаимодействие. За последние годы наблюдается стабильный рост двустороннего товарооборота, а также активизация контактов в таких стратегически важных отраслях, как топливно-энергетический комплекс, транспортно-логистическая инфраструктура и сельское хозяйство.