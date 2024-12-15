Возможности для бизнеса Австрии в Узбекистане растут на фоне увеличения экспорта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Экспорт Австрии в Узбекистан вырос в 2023 году на 21 процент и составил 131,8 миллиона евро, сообщил Trend источник в Федеральном министерстве европейских и международных дел Австрии.

"Этот рост свидетельствует об укреплении экономических связей между двумя странами. Большую часть австрийского экспорта в Узбекистан составляет машиностроительная продукция всех видов, далее следуют измерительные приборы, фармацевтическая продукция, пластмассы, продукты переработки и другие готовые изделия", - отметил он.

По словам источника, австрийские предприятия особенно активны в сфере здравоохранения и переработки сельскохозяйственной продукции, используя спрос узбекского рынка на технологический прогресс и улучшение инфраструктуры.

"Кроме того, приверженность Австрии поддержке малых и средних предприятий в Узбекистане подчеркивается кредитными средствами, предоставляемыми узбекским банкам. Этот шаг направлен на содействие развитию бизнеса и расширению торговых отношений, способствуя устойчивому экономическому партнерству между двумя странами", - подчеркнул представитель Федерального министерства европейских и международных дел Австрии.

Источник добавил, что благодаря продолжающемуся росту торговли и появлению новых возможностей в таких секторах, как энергетика и энергоэффективность, будущее австрийско-узбекских экономических отношений выглядит перспективным.