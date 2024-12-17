ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и "Татнефть" обсудили перспективы расширения сотрудничества и выработали эффективный механизм взаимодействия для реализации совместных проектов в намеченные сроки и с высоким качеством.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе встречи между министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым и генеральным директором российской нефтяной компании “Татнефть” Наилем Магановым.

В ходе встречи стороны подробно рассмотрели текущие проекты компании в Узбекистане, а также обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам реализации проектов в химической промышленности. Были выработаны конкретные шаги для успешного ввода объектов в эксплуатацию и достижения плановых производственных мощностей.

Ранее "Узбекнефтегаз" (нефтегазовая компания Узбекистана) и "Татнефть" достигли соглашения о сотрудничестве в области дальнейшего развития геологоразведочных исследований.