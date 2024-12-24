Узбекистан и Китай обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства

ТАШКЕНТ /Trend/ - Представители Министерства сельского хозяйства Узбекистана провели встречу с делегацией Китайской Народной Республики, возглавляемой заместителем директора Департамента сельского хозяйства провинции Гуанси господином Цзян Бо, передает Trend.

Согласно информации, на переговорах обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества и реализация новых совместных проектов.

Было отмечено, что в текущем году отношения между Узбекистаном и Китаем в сельском хозяйстве, включая хлопководство, семеноводство и научно-исследовательскую деятельность, значительно укрепились.

Стороны обменялись предложениями по таким направлениям, как производство кормов для рыб, развитие животноводства, борьба с заболеваниями животных, переработка фруктов и овощей, а также внедрение передовых агротехнологий и технологий эффективного использования водных ресурсов.

Китайская делегация выразила интерес к изучению возможностей и потребностей Узбекистана для подготовки конкретных предложений. Представители узбекской стороны подчеркнули свою готовность оказывать всестороннюю поддержку в рамках своих полномочий.