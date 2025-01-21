Узбекистан и JICA обсудили перспективы финансирования инициатив в ряде сфер

ТАШКЕНТ /Trend/ - 20 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) доктором Акихико Танакой, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров была отмечена важная роль JICA в укреплении узбекско-японского стратегического партнерства и неизменная приверженность агентства поддержке новых проектов в Узбекистане.

В министерстве сообщили, при поддержке JICA инвестировано $3,7 млрд в проекты в Узбекистане, охватывающие ключевые отрасли, такие как энергетика, образование, сельское хозяйство, инфраструктура и здравоохранение.

Стороны обсудили новые перспективы финансирования инициатив в сферах энергетики, здравоохранения, развития человеческого капитала и создания свободных экономических зон в регионах страны, опираясь на успешный опыт сотрудничества.

Особое внимание было уделено программе финансирования частных инвестиций (PSIF), запущенной JICA в Узбекистане с 2022 года. Программа направлена на поддержку инвестиционных проектов без необходимости предоставления государственных гарантий. В рамках этой инициативы стороны договорились разработать новый портфель перспективных проектов.

Также был рассмотрен прогресс реализации программы, подписанной в прошлом году, которая включает 20 проектов общей стоимостью $2,4 млрд.

В завершение встречи состоялась церемония подписания «Обменных нот» с правительством Японии, а также кредитного соглашения на $150 млн. Эти средства будут направлены на строительство и оснащение Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра неврологии и инсульта.