Узбекистан и ЕБРР обсудили меры по переходу к "зеленой" экономике

ТАШКЕНТ /Trend/ - Заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Ильхом Норкулов провёл переговоры с управляющим директором департамента климатической стратегии и реализации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Джанперо Наккчи, передает Trend.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации меморандума о сотрудничестве с ЕБРР в рамках стратегии по декарбонизации на сумму 200 миллионов долларов, а также меры по переходу к «зелёной» экономике.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено поддержке малого и среднего бизнеса, особенно в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и производство. Обсуждались инициативы по повышению энергоэффективности, внедрению стандартов устойчивого развития (ESG), а также укреплению экспортного потенциала за счёт получения международной сертификации.

В ходе диалога была также рассмотрена программа Star Venture, нацеленная на развитие перспективных стартапов и МСП. В рамках этой инициативы ЕБРР оказывает грантовую и экспертную поддержку, способствует выходу участников на международные рынки и их интеграции в «зелёную» экономику. Программа также включает партнёрство с государственными структурами, корпорациями и венчурными фондами.