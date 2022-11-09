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Секретарь Совбеза России прибыл в Тегеран

Иран Материалы 9 ноября 2022 07:47 (UTC +04:00)
Секретарь Совбеза России прибыл в Тегеран

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Иран Али Шамхани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Секретарь Совбеза Российской Федерации прибыл в столицу Ирана по официальному приглашению секретаря ВСНБ Али Шамхани.

В рамках визита запланированы встречи Патрушева с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене.

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