Иран и Саудовская Аравия будут сотрудничать в области радиофармпрепаратов

Ссылаясь на недавнее соглашение между Тегераном и Эр-Риядом, глава ядерной отрасли Ирана Мохаммад Эслами заявил, что две страны также намерены осуществлять сотрудничество в области радиофармпрепаратов.

Об этом глава Организации по атомной энергии Ирана заявил в интервью телеканалу Alalam, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Иран достиг высоких возможностей по производству радиофармпрепаратов, подчеркнул глава ОАЭИ.

Сказав, что продукты ядерной медицины Ирана экспортируются в 9 стран, Эслами добавил, что спрос на их покупку растет.

В другом месте своего выступления Эслами обратился к вопросу переговоров об отмене незаконных санкций против Ирана, подчеркнув необходимость проявления западной стороной политической воли и прекращения репрессивного поведения для заключения сделки.

«Они пристрастились к санкциям, и они вводят санкции против Ирана каждый день, и они никогда не устают», - сказал он.