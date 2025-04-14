Договор между Ираном и Россией будет утвержден в ближайшее время - МИД

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией будет утвержден в парламенте Ирана в ближайшее время.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в иранском парламенте и его реализация являются одним из приоритетов министерства иностранных дел Ирана.

Соответствующий проект подготовлен МИД Ирана и направлен в Кабинет министров.

Бегаи сказал, что после утверждения в парламенте договора он будет направлен в Совет по конституционному надзору.

Отметим, что 17 января 2024 года в Москве президентами Ирана и России был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном. В Договоре, помимо торговли и экономики, охвачены такие области, как инновационные технологии, мирное использование ядерной энергии, информационная и кибербезопасность, борьба с терроризмом, сотрудничество в Каспийском море и охрана окружающей среды.

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