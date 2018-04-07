Индия вдвое увеличит импорт иранской нефти

7 апреля 2018 02:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индийские государственные компании планируют увеличить импорт нефти из Ирана в 2018 году в два раза, пишет агентство Reuters.

"Иран желает сохранить своих нефтяных клиентов в Азии, предлагая им более выгодные условия, чем другие ближневосточные экспортеры, включая Саудовскую Аравию, несмотря на то, что это будет угрожать дальнейшими санкциями США в отношении страны", - отмечает агентство.

Как отмечатся, недавно Тегеран увеличил скидки для фирм Индии, второго по величине закупщика нефти после Китая.

"В текущем финансовом году до марта 2019 года государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, Bharat Petroleum, а также Hindustan Petroleum планируют импортировать 396 тысяч баррелей иранской нефти в день", - цитирует агентство слова двух источников близких к компаниям, которые рассказали о данных планах в условиях анонимности.

Агентство отмечает, что все четыре нефтеперерабатывающих завода в предыдущем финансовом году импортировали около 205 тысяч баррелей иранской нефти в день.

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