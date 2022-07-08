Таможенные тарифы примерно на 80% товаров между Ираном и Евразией снизятся до нуля

БАКУ/Trend/ - Присоединение Ирана к Евразийскому экономическому союзу, переговоры по которому находятся на окончательной стадии, позволяет снизить таможенный тариф до нуля на 80 процентов товаров между Ираном и другими государствами-членами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По сообщению Организации развития торговли Ирана, состоялось совместное заседание делегации Ирана и представителей стран-членов ЕАЭС для заключения соглашения свободной торговли с Евразией в Исфахане в ТПП.

На заседании глава иранской делегации Мирхади Сейеди подчеркнул изучение иранскими бизнесменами этот новый рынок. «В случае превращение текущее соглашение в соглашение свободной торговли таможенные тарифы на 80 процентов товаров обнулятся, и естественно, это сильно повлияет на торговлю страны, так как до сих пор соглашения такого рода не было», - отметил он.

По словам чиновника, это соглашение не только увеличит объем экспорта в пять стран ЕАЭС, но и облегчит поставку необходимых товаров в страну.

Глава делегации ЕАЭС Антон Сотоновский также на встрече заявил, что Россия, Киргизстан, Белоруссия и Казахстан считают Иран важной страной и сотрудничество между этими странами приведёт к благу всем сторонам.

«В 2018 было заключено соглашение о преференциальной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом и было введено в действие с октября 2019 года и привело к большим прогрессам в торговле двух сторон. Хотя, существует многочисленное количество наименований товаров, которые могут внесены в товарооборот между двумя сторонами», - отметил он.