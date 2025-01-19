Ненефтяной экспорт Ирана через таможню Кашан сократился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) экспорт ненефтяных продуктов через таможню Кашан провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана, снизился на 1 процент в стоимостном выражении и на 20 процентов в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ директор Таможенного управления Ирана в Кашане Амир Адхами.

По его словам, за последние 9 месяцев через таможню Кашана было экспортировано 199 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму около 197 миллионов ​​долларов США.

Адхами добавил, что через Кашанскую таможню в основном экспортировались арматура, ковры, медная проволока, различные моющие средства, декоративная рыба, керамика и фарфор.

Таможенник сообщил, что через Кашанскую таможню продукция экспортируется в страны-члены Евразийского экономического союза и страны, расположенные вокруг Персидского залива.

Отметим, что Кашанский район иранской провинции Исфахан считается одним из основных центров производства в промышленности страны. В этом районе действуют 1,5 тысячи производственных предприятий. 75 процентов ковров машинной вязки страны приходится на этот регион.

Добавим, что за первые 9 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяной продукции Ирана составил 116 миллионов тонн на сумму 43,1 миллиарда долларов. За первые 9 месяцев ненефтяной экспорт Ирана увеличился на 18 процентов по стоимости и на 13,8 процента по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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