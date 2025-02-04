Обнародован объем инвестиций частного сектора в горнодобывающую промышленность Ирана

БАКУ /Trend/ - Частный сектор инвестировал 275 триллионов риалов (около 477 миллионов долларов США) в развитие трех иранских горнодобывающих предприятий.

Как сообщает Trend, об этом сообщил местным СМИ председатель правления Организации по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO) Мохаммед Агаджанлу.

По его словам, развитие этих горнодобывающих объектов обеспечит занятость 2,6 тыс. человек.

Агаджанлу отметил, что 1-я фаза цинкового завода "Мехдиабад" на базе крупнейшего свинцово-цинкового месторождения в Иране и на Ближнем Востоке, введена в эксплуатацию вне очереди. 1-я фаза может производить 200 тысяч тонн цинкового концентрата и будет официально введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Представитель организации отметил, что в провинции Кирман строится завод "Kohnuc" по производству титанового концентрата мощностью 130 тыс. тонн. Работы на заводе находятся на завершающей стадии.

Агаджанлу добавил, что калийный завод в провинции Исфахан является первым в Иране в сфере производства калия, а месторождение, на базе которого он будет действовать, считается одним из крупнейших на Ближнем Востоке. Завод может производить 100 тыс. тонн калия в год.

Добавим, что в Иране насчитывается около 12 тысяч месторождений. Сообщается, что их запасы составляют более 50 миллиардов тонн, а добыча с них - в среднем более 400 миллионов тонн в год.